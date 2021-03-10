AK Parti’den Akşener’e sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları ifade etti:
BU ÇİRKİNLİĞİ MAHKUM EDİYORUZ
"İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak konuşurken, hepimizin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği mahkum ediyoruz.
BİÇTİKLERİ ELBİSE VAHİMDİR
AK Parti, hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi verecektir. Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YENİ VE BİR BAŞKA ÖRNEĞİDİR
Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir.