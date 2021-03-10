AK Parti’den Akşener’e sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YENİ VE BİR BAŞKA ÖRNEĞİDİR

Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir.