Ali İnci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen İnci teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan' ile fotoğraf çektiren İnci sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ali İnci paylaşımında, "Dün gece Partimiz Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere verdiği görevden ötürü teşekkürlerimizi ilettik. Büyük Türkiye idealimiz doğrultusunda, millete hizmet yolunda, hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.