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Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışıyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 09:02 ABONE OL
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
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