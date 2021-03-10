SON DAKİKA: İstanbul'da ölen Tamer Arslan’ın yakınları SABAH’a konuştu: Su gibi enerji içeceği içerdi!

Son dakika haberler...İstanbul Büyükçekmece'de fazla miktarda enerji içeceği tüketmesi sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilen 15 yaşındaki Tamer Arslan'ın yakınları SABAH'a konuştu. Sınıf arkadaşları genç Tamer için "Çok iyi ve temiz bir insandı. Enerji içeceğini çok severdi, su gibi enerji içeceği içerdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşadığı öğrenilen 15 yaşındaki Tamer Arslan, 9 Mart Salı günü odasında ölü olarak bulunmuştu. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen gencin cansız bedeni bugün cenaze işlemleri için Büyükçekmece Cemevi'nde getirildi. Arslan, cenaze işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Arslan'ın yakını Rıza Akkaya "Canımız ciğerimiz eksildi. Hiçbir kötü alışkanlığı veya hastalığı yoktu. Enerji içeceğini çok içiyormuş diyorlar ama otopsi raporundan sonra gerçeği öğreneceğiz" dedi.

Gencin sınıf arkadaşları ise "Çok iyi ve temiz bir insandı. Enerji içeceğini çok severdi, su gibi enerji içeceği içerdi. Yine enerji içeceği içtikten sonra uyumuş. Sabah uyandığında ise ölü olarak bulunmuş. Tüm sınıf çok üzgünüz, en iyi arkadaşlarımızdan birini kaybettik" ifadelerini kullandı.