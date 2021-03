Atina, Türkiye’ye karşı saldırganlık üretiyor

AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye karşıtı faaliyetlerinin not edildiğini, sahada ve diplomatik düzeyde karşılık verileceğini söyledi. AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Genel merkezdeki toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:(AK Parti Kongresi) Demokrasi şölenlerini 24 Mart'ta taçlandırmış olacağız.Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı kararına Yunanistan'ın memnuniyeti açıklamasını not ettiğimizi belirtmek isterim. Yunan Dışişleri Bakanı, Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli karşılıkları sahada ve diplomatik düzeyde vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.Yunanistan, Türkiye'ye karşı bir saldırganlık üretiyor. Yunanistan'ın müzakere masasında sonuç araması herşeyden daha kıymetlidir.Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede.