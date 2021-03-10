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Bakan Kurum ’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı , çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ’ye geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp’i makamında ziyaret eden Bakan Kurum, Meriç Nehri’nde incelemelerde bulunduktan sonra Havsa ve belediyelerini de ziyaret edecek.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Giriş Tarihi: 10.3.2021 13:42 ABONE OL
Bakan Kurum Edirne’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan kurum Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum'un Vali Canalp'i ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da hazır bulundu.

Bakan kurum Meriç Nehri'ndeki "Üç Nehir, Bir Şehir" projesini incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Ardından Havsa ilçesine geçecek olan Kurum burada belediyeyi ziyaret edecek, belediyenin yürüttüğü sokak sağlıklaştırma projesini inceleyecek. Daha sonra Keşan ilçesine geçecek olan Bakan Kurumu burada da belediyeyi ziyaret ederek belediye tarafından yürütülen kent meydanı projesini inceleyecek.

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Bakan Kurum Edirne’de
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