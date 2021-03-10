Başkan Erdoğan 'Bilmek başka, görmek başka' diyerek izletti! CHP'li belediyelerden iç sızlatan görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP'nin iktidar için referans gösterdiği belediyelerdeki içler acısı görüntülere değindi. Erdoğan özel görüntülerin yer aldığı bir videoyu izletti.

CHP'YE 'MUHALEFET NASIL YAPILIR' DERSİ VERDİ

Erdoğan, gündemdeki konuları tek tek değerlendirdikten sonra, tamamen AK Parti ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı ile muhalefet yapan CHP'ye ders verdi. Erdoğan, "Kalkınma konusunda gösterdiğimiz gayretlere bazı çevrelerden destek bulamadığımızı üzüntüyle ifade etmek isterim. Bizimle yarışmak istiyorlarsa daha önce de tüyolar vermiştim. Bizim yaptıklarımızın daha fazlasını vadetmektir." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Muhalefete düşen;

Bunlar 11 bin 600 km demiryolu yeniledi biz 22 bin 200 km yapacağız" demektir.

"Bunlar 10 binlerle ifade edilen terörist sayısını 300'ün altına düşürdü biz 1 tane bile bırakmayacağız" demektir.

"Bunlar yılda 60 milyar sosyal yardım yapıyor. Biz 120 milyar yapacağız" demektir.

"Bunlar 126 yeni OSB açtı, biz 252 OSB açacağız" demektir.

"Bunlar 1 milyon toplu konut yaptı. Biz 2 milyon yapacağız" demektir.

Eğer bunları kuru sözle bile ifade edemiyorsanız milletin enerjisini de vaktini de boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız yalan ve iftira ile şerrinizi kimseye bulaştırmayın.

İnşallah bu temennimiz karşılık bulur da Türkiye vizyon sahibi bir muhalefete kavuşma hayalini de elde eder.

Aksi takdirde biz kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.

CHP BELEDİYLERİNDEN İÇ SIZLATAN GÖRÜNTÜLER

CHP'nin iktidar için belediyelerini referans gösterdiğini ifade eden Erdoğan, buralarda da vaziyetin iç açıcı olmadığını söyledi. Erdoğan, yaşananlara değindi, 'Bilmek başka, görmek başka' dedi. Erdoğan, daha sonra grup toplantısında CHP belediyelerindeki içler acısı durumları gösteren bir özel videoyu izletti.

İşte o video:

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin belediyecilik anlayışını yansıtan o skandal görüntüleri paylaştı | Video