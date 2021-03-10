Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? Gözler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda!

Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız. Sokakta, toplu taşıma araçlarında, okullarda, kafe ve restoranlarda, çarşı pazarda virüse karşı taviz vermeden, çocuklarımızın okullarına kavuşması, esnafımızın kepenklerini açması, başından bu yana bu mücadelenin en fedakar kesimini oluşturan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın günlük hayata dahil olmasını kalıcı kılacağız. Böyle bir dönemde kontrolsüz atılan her adımın bizi iki adım geriye götüreceği unutulmamalıdır.

Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım. İllerin risk haritası bu dönemde çok büyük önem arz ediyor.

Mücadelemizin bu aşamasında mavi renk, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığımızı temsil ediyor. Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir.