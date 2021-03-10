Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Boğaziçi Twitter sansürünün peşini bırakmayacak! Çifte standart

Boğaziçi Twitter sansürünün peşini bırakmayacak! Çifte standart

Twitter'ın Türkiye düşmanlığı sürüyor. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'nde Kâbe'ye yönelik saldırıyı eleştiren tweetine kısıtlama getiren ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımını silen Twitter, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi hesabını askıya aldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor.

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Giriş Tarihi: 10.3.2021 16:48 ABONE OL
Boğaziçi Twitter sansürünün peşini bırakmayacak! Çifte standart

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi tarafından Twitter'a başvuru yapıldı. Üniversite hesaplarının neden kapatıldığı soruldu. Hesabı geri almak için başvuruda bulunuldu. Twitter da inceleme başlattı. Ofisten yapılan açıklamada "Hesabımız henüz belirlenemeyn bir sebeple askıya alınmıştır" denildi. Yaşanan gelişme tepkilere neden oldu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden uyarısını yaptığı "Dijital Faşizm" konusunu akıllara getirdi. Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" demişti. Twitter'in üniversitedeki protestoları provoke eden hesaplara kayıtsızlığı ise "Çifte standart" olarak değerlendirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçi Twitter sansürünün peşini bırakmayacak! Çifte standart
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA