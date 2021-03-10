Boğaziçi Twitter sansürünün peşini bırakmayacak! Çifte standart

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi tarafından Twitter'a başvuru yapıldı. Üniversite hesaplarının neden kapatıldığı soruldu. Hesabı geri almak için başvuruda bulunuldu. Twitter da inceleme başlattı. Ofisten yapılan açıklamada "Hesabımız henüz belirlenemeyn bir sebeple askıya alınmıştır" denildi. Yaşanan gelişme tepkilere neden oldu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden uyarısını yaptığı "Dijital Faşizm" konusunu akıllara getirdi. Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" demişti. Twitter'in üniversitedeki protestoları provoke eden hesaplara kayıtsızlığı ise "Çifte standart" olarak değerlendirildi.