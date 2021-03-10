Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Kabine'de!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için milyonların meraklı bekleyişi sürüyor. Salgın sürecine dair çok kritik kararların verildiği toplantının tarihi ile ilgili araştırmalar "Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları ile yanıt arıyor. Vakalarda yaşanan değişikliklerle beraber illerdeki kısıtlama ve normalleşme adımlarının da değişkenlik göstereceği bilinirken bu yönde açıklama yapılması için gözler şimdi o toplantıya çevrildi. Bu hafta Kabine Toplantısı'nın olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı, her hafta ülke genelinde gündeme taşınıyor. Vatandaşlar salgına dair kritik kararların verildiği bu toplantıyı merakla beklerken henüz Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı tarih için bir bilgi bulunmuyor. Son toplantı ise 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşmişti.
Kabine Toplantısı tarihi henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Toplantının 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.