Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Kabine'de!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için milyonların meraklı bekleyişi sürüyor. Salgın sürecine dair çok kritik kararların verildiği toplantının tarihi ile ilgili araştırmalar "Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları ile yanıt arıyor. Vakalarda yaşanan değişikliklerle beraber illerdeki kısıtlama ve normalleşme adımlarının da değişkenlik göstereceği bilinirken bu yönde açıklama yapılması için gözler şimdi o toplantıya çevrildi. Bu hafta Kabine Toplantısı'nın olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı, her hafta ülke genelinde gündeme taşınıyor. Vatandaşlar salgına dair kritik kararların verildiği bu toplantıyı merakla beklerken henüz Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı tarih için bir bilgi bulunmuyor. Son toplantı ise 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşmişti.