Diyanet ile bugün Kandil mi, 10 Mart ne kandili? 2021 Miraç Kandili bugün mü?

Her sene Recep ayının 27. Gecesinde idrak edilen ve islamiyette büyük önem taşıyan Miraç Kandili, "Bugün kandil mi, 10 Mart bugün ne kandili?" sorularıyla binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar bugün idrak edilecek kandile dair detayları merak ederken öte yandan bilindiği üzere bu mübarek gün Hz. Muhammed'in Allah katına yükselişi olarak tanımlanıyor. Dinimizce büyük önem taşıyan Miraç Kandili'nde Müslüman alemi tevbe ve istiğfar ile Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor.
MİLYONLAR YANIT ARIYOR! 2021 MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ, BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği mübarek Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca yayımlanan takvim ile dini açıdan mühim olan tüm bu günlerin tarihleri tek tek duyurulurken vatandaşlar bugünün ne kandili olduğu gibi sorularına yanıt aramaya başladı.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.
Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1442
|
14
|
OCAK-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
RECEB
|
1442
|
13
|
ŞUBAT-2021
|
CUMARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
6
|
RECEB
|
1442
|
18
|
ŞUBAT-2021
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1442
|
10
|
MART-2021
|
ÇARŞAMBA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1442
|
14
|
MART-2021
|
PAZAR
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1442
|
27
|
MART-2021
|
CUMARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1442
|
13
|
NİSAN-2021
|
SALI
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1442
|
08
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1442
|
12
|
MAYIS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1442
|
13
|
MAYIS-2021
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1442
|
14
|
MAYIS-2021
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1442
|
15
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1442
|
11
|
HAZİRAN-2021
|
CUMA
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
11
|
TEMMUZ-2021
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
19
|
TEMMUZ-2021
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
20
|
TEMMUZ-2021
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
21
|
TEMMUZ-2021
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
22
|
TEMMUZ-2021
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
23
|
TEMMUZ-2021
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1443
|
9
|
AĞUSTOS-2021
|
PAZARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1443
|
18
|
AĞUSTOS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1443
|
08
|
EYLÜL-2021
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1443
|
07
|
EKİM-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1443
|
17
|
EKİM-2021
|
PAZAR
|
MEVLİT KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1443
|
06
|
KASIM-2021
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1443
|
05
|
ARALIK-2021
|
PAZAR
|
........