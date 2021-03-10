Diyanet ile bugün Kandil mi, 10 Mart ne kandili? 2021 Miraç Kandili bugün mü?

Her sene Recep ayının 27. Gecesinde idrak edilen ve islamiyette büyük önem taşıyan Miraç Kandili, "Bugün kandil mi, 10 Mart bugün ne kandili?" sorularıyla binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar bugün idrak edilecek kandile dair detayları merak ederken öte yandan bilindiği üzere bu mübarek gün Hz. Muhammed'in Allah katına yükselişi olarak tanımlanıyor. Dinimizce büyük önem taşıyan Miraç Kandili'nde Müslüman alemi tevbe ve istiğfar ile Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor.

MİLYONLAR YANIT ARIYOR! 2021 MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ, BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği mübarek Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca yayımlanan takvim ile dini açıdan mühim olan tüm bu günlerin tarihleri tek tek duyurulurken vatandaşlar bugünün ne kandili olduğu gibi sorularına yanıt aramaya başladı.