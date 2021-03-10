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ile bugün Kandil mi, 10 Mart ne kandili? bugün mü?

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in Allah katına yükselişi (miraca yükseldiği gece) gibi birçok tanımı bulunan mübarek bugün binlerce vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündemindeki yerini “Bugün kandil mi, 10 Mart bugün ne kandili?” sorularıyla gündemindeki yerini alıyor. İslam dinince en kutsal beş geceden biri olan Miraç Kandili’nde bu sene de Müslüman alemi çeşitli ibadetlerle iman edecek. tarafından paylaşılan kandil tarihleri takvimine göre; bugün 10 Mart tarihinde idrak edilecek.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 07:08 Son Güncelleme: 10.3.2021 07:08 ABONE OL
Diyanet ile bugün Kandil mi, 10 Mart ne kandili? 2021 Miraç Kandili bugün mü?

Her sene Recep ayının 27. Gecesinde idrak edilen ve islamiyette büyük önem taşıyan Miraç Kandili, "Bugün kandil mi, 10 Mart bugün ne kandili?" sorularıyla binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar bugün idrak edilecek kandile dair detayları merak ederken öte yandan bilindiği üzere bu mübarek gün Hz. Muhammed'in Allah katına yükselişi olarak tanımlanıyor. Dinimizce büyük önem taşıyan Miraç Kandili'nde Müslüman alemi tevbe ve istiğfar ile Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor.

MİLYONLAR YANIT ARIYOR! 2021 MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ, BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği mübarek Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca yayımlanan takvim ile dini açıdan mühim olan tüm bu günlerin tarihleri tek tek duyurulurken vatandaşlar bugünün ne kandili olduğu gibi sorularına yanıt aramaya başladı.

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi nelerdir?

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

06

KASIM-2021

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........
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Diyanet ile bugün Kandil mi, 10 Mart ne kandili? 2021 Miraç Kandili bugün mü?
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