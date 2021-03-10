En güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2021! Resimli, ayetli, dualı ve hadisli Kandil mesajı ile "Miraç Kandiliniz mübarek olsun!"

Bugün idrak edilecek olan ve Müslümanlar için oldukça önem teşkil eden bu tarihte sabah saatlerinden bu yana binlerce kişi sevdilerine göndereceği 2021 Resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri için araştırmalarına başladı. Hz. Muhammet'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği bu anlamlı tarihe özel en güzel görselleri sabah.com.tr olarak sizler için derledik. "Kandiliniz mübarek olsun" ve "Hayırlı Kandiller" yazılı birbirinden güzel ve farklı bu görselleri sevdikleriniz ile sosyal medya aracılığıyla gönderebilir bu mübarek günün huzurunu paylaşabilirsiniz. İşte Kısa, uzun, farklı, resimli Miraç Kandili Mesaları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI KANDİLLER!

İslam dinince bu mübarek günlerde ibadetin yanı sıra eş ve dostu mutlu etmek de büyük sevaplara nail olmayı sağlıyor. Bugünün huzur ve bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyen binlerce vatandaş bu noktada en güzel kandil mesajı arayışına çıktı.