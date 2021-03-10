En güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2021! Resimli, ayetli, dualı ve hadisli Kandil mesajı ile "Miraç Kandiliniz mübarek olsun!"

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En güzel mesajları ve sözleri 2021! Resimli, ayetli, dualı ve hadisli Kandil mesajı ile "Miraç Kandiliniz mübarek olsun!"

İslam dinince önem teşkil eden Kandillerin bu sene içerisinde ikincisi bugün idrak ediliyor. Vatandaşlar sevdiklerine gönderecekleri "En güzel, kısa, uzun, ayetli 2020 Resimli Miraç ve sözleri" şeklindeki araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ederken sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız bu haberimizde en güzel farklı ve resimli Kandil mesajları ve sözlerine ulaşabilir whatsapp, instagram ve diğer sosyal mecralardan sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz görsellere ulaşabilirsiniz. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek günde aile, akraba, eş, dost fark etmeksizin “Miraç Kandiliniz mübarek olsun” temalı Resimli, kısa, uzun, yeni Kandil mesajları, bugüne kavuşmanın huzurunu paylaşmayı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 10:49 Son Güncelleme: 10.3.2021 10:49 ABONE OL
En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Bugün idrak edilecek olan ve Müslümanlar için oldukça önem teşkil eden bu tarihte sabah saatlerinden bu yana binlerce kişi sevdilerine göndereceği 2021 Resimli mesajları ve sözleri için araştırmalarına başladı. Hz. Muhammet'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği bu anlamlı tarihe özel en güzel görselleri sabah.com.tr olarak sizler için derledik. "Kandiliniz mübarek olsun" ve "Hayırlı Kandiller" yazılı birbirinden güzel ve farklı bu görselleri sevdikleriniz ile sosyal medya aracılığıyla gönderebilir bu mübarek günün huzurunu paylaşabilirsiniz. İşte Kısa, uzun, farklı, resimli Miraç Kandili Mesaları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI KANDİLLER!

İslam dinince bu mübarek günlerde ibadetin yanı sıra eş ve dostu mutlu etmek de büyük sevaplara nail olmayı sağlıyor. Bugünün huzur ve bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyen binlerce vatandaş bu noktada en güzel kandil mesajı arayışına çıktı.

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün ... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün ... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

En güzel resimli Miraç Kandili mesajları burada! İşte Hayırlı Kandiller yazılı 2021 Hadis ve Ayetli Miraç Kandil Mesajları ve sözleri

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün ... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

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En güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2021! Resimli, ayetli, dualı ve hadisli Kandil mesajı ile "Miraç Kandiliniz mübarek olsun!"
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