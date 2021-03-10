Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 554'üncü gününe girerken, eyleme katılım sürüyor. Batman'da terör örgütü PKK tarafından 17 yaşındayken kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, oğlu için eyleme katıldı. Aile sayısı 214 oldu. Anne Remziye Yenidoğan, oğlunun HDP tarafından kandırıldıktan sonra dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Onlarda olduğunu biliyoruz. Bütün annelerin çocuklarını saklayıp inkar ettikleri gibi bizim de çocuğumuzu saklayıp inkar ediyorlar. Oğlum için gece gündüz burada yatar kalkarım. Doğuran, onu büyüten, onun için ağlayan, acıyan benim, başkası acımaz. Benim evladım bilsin ki ben onun annesiyim. Onların yanında durmasın" dedi.