İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Türkiye sınırları içerisinde hareket edemeyen PKK'ya verilen dış desteğe dikkat çeken Soylu, "PKK'ya verdikleri destek TIR'lar dolusu silahtan ibaret değildir. Uluslararası reklam kampanyası da Batılı ülkeler tarafından şiddetli bir şekilde yapılmaktadır. Batılı ülkedeki bazı mahfiller, PKK'nın diasporası haline gelmiştir. FETÖ, PKK'nın üst aklıdır. Bunu gelişigüzel söylüyor değilim. Her itirafçı, her söylem bize bu gerçeği göstermektedir. Birbirlerine alan açmaları, kol kola girmeleri, FETÖ'den sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışması en net göstergelerdendir" diye konuştu.Soylu, istihbarat birimlerinin PKK'nın sözde Kandil saha sorumlusuna yazılan raporları ele geçirdiğini belirterek "Belki sizlerin çok iyi bildiği, kamuoyunun bilmediği bir şeyi anlatayım. PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir. İstihbarat birimlerimiz sözde Kandil saha sorumlusuna yazılan raporları ele geçirdiler. Sayfalarca yazıda bir tane karalama yok. Gayet düzgün ve açık yazılmış. Mühendis olacak çocukları kaçırdılar. Dünyanın en verimli yaylalarına terörü musallat ettiler. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 sivili katlettiler. Gencine uyuşturucu sattılar, aslan gibi jandarmayı, korucuyu şehit ettiler. Bizim bu meselede kafamız karışık değildir. Kimse bu yapılara sempati ile bakmasın. Biz büyük bir devletiz" dedi.Silahlıterörist sayısının yurt içinde yüzde 83 azalarak 300'ün altına düştüğünü belirten Bakan Soylu, "Örgüte katılım tarihin en düşük, kopmalar ise tam tersine en yüksek seviyededir. 2019'da 132 kişi PKK'ya katıldı. 2020'de bu sayı 53 oldu. 2021'de ise 2 kişidir. Elbette biz bunu rastgele yapmış değiliz. İstikrar ve içeride geliştirdiğimiz kapasitenin sonucudur. Meseleye farklı bir noktadan yaklaştık. 15 Temmuz sonrası proaktif yaklaşım ile karşılık verdik. Sınır güvenliğimiz ile, jandarmamızdaki personel ve teknik kapasite artışımız ile, TSK'nın harekâtları ile, Libya'da ve Suriye'de attığımız adımlarla, insansız hava araçlarındaki atılımlarla Türkiye bu neticeye ulaşmıştır. 90'ların Türkiye'sinden 28 Şubat'ın tokadını yemiş bir ülkenin böyle bir coğrafyada böyle bir konuma gelmesi her milletin ve liderin harcı değildir" ifadelerini kullandı.