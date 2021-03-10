Gazisomanpaşa Belediyesi’nden istihdama destek

Pandemi sürecinde vatandaşlara ekonomik ve sosyal yönden destek olmayı sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, istihdam buluşmalarıyla iş arayan vatandaşlara da iş imkanları sunuyor. Bu kapsamda özel bir firmanın araç kiralama danışmanı ve vale personeli alımı için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda mülakat gerçekleştirildi. Firma temsilcileri tarafından işin tanımı ve gerekli nitelikler anlatıldıktan sonra yüz yüze görüşmelere geçildi. Görüşmeler sonucu işverenin aradığı nitelikleri taşıyan vatandaşlar istihdam edilerek, iş başı yapacak.

"İŞSİZ İNSANLARA İŞ SAĞLIYORLAR"

İş başvurusunda bulunan Avni Tüfek, "Belediyenin imkanı bu konuda çok güzel. İşsiz insanlara iş sağlıyorlar. Biz de geldik buradan faydalanmak için. İş başvurumuzu yaptık. Büyük bir olasılıkla olumlu geçti. İnşallah başlarım diye düşünüyorum" dedi.

Muhammet Cihat Kızıldağ ise, "Bir süredir iş arıyorum. Bununla ilgili Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin istihdam sağlamasıyla bugün bir iş başvurusunda bulundum. Umuyorum ki istediğim işi alabilirim. Tekrardan eski günlere dönüp, çalışabilirim. Belediye Başkanımıza bu olanağı sağladığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu. Gaziosmanpaşa'da ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin

http://istihdam.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden iş ilanlarını takip edip, başvuru yapabiliyor.