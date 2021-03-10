Gönüllerin ‘Yıldız’ı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi Duyduk İlköğretim Okulu'nda 2 yıl önce göreve başlayan öğretmen Yıldız Uçan, 'Kütüphaneler okulların çatısıdır, çatısız okul olmaz' sloganıyla kütüphanesiz okul kalmasın kampanyası başlattı. İmkanları yetersiz bir ilkokulda öğrenim gören Yıldız Öğretmen, hayalindeki projeyi sosyal medya sayesinde gerçekleştirdi. İşe ilk olarak görev yaptığı Şanlıurfa Birecik'teki Duyduk İlköğretim Okulu'nun kütüphanesini yapmakla başlayan öğretmen Yıldız Uçan, kampanyanın sosyal medyada ilgi görmesi üzerine hedefini de büyüttü. Kendi okuluna 200 kişilik kütüphane kuran Yıldız Uçan; "Çocukken okuduğum ilkokulda kütüphane yoktu. Ben kitapları çok seviyorum ve en iyi arkadaşlarım her zaman kitaplar oldu. Maalesef kitaplara ulaşamayan köy çocukları var. Önceden beri hayalim köy okullarına kütüphaneler kurmaktı. Ne mutlu bize ki çok duyarlı bir milletimiz var. Sosyal medyadan yaptığım çağrıya yüzlerce kişi karşılık verdi. Kimi bir kitap, kimisi raf, kimisi de kütüphane için malzeme gönderdi. Bir nevi köy imecesini sosyal medyaya taşımış oldum. Bu sayede ilk kütüphaneyi kendi okuluma yaptım. Şimdi öğrencilerimle birlikte kütüphanede kitap okuma günleri yapıyoruz. Bu mutluluk tarif edilemez" diye konuştu.Adana Yüreğir'deki Camili İlkokulu ile Şanlıurfa Suruç'taki Ağırtaş Köyü İlkokulu'na da kütüphane yapan Yıldız Öğretmen, işçilik masrafından kurtulmak içinde matkabı, çekici eline alıp işe koyuldu. Kütüphane raflarını ve dekorasyonunu kendisi yapan Yıldız Öğretmen; "Sosyal medyada kullanıcılarından sadece kitap ve kütüphane için malzeme desteği istedim. Para yardımını kabul etmedik. Kitap istedik. Ancak bu kütüphanenin yapımında çalışacak ustaların parası da ciddi rakamlar tutuyordu. Bunun için de bir ustada olması gereken alet ve edevatları satın aldım. Kendi işimi kendim yapıyorum. Çocuklarla birlikte o kütüphanede kitap okuyunca hiçbir yorgunluğum kalmıyor" dedi.Malzemelerın taşınmasında diğer öğretmen arkadaşlarının da kendisine yardımcı olduğunu belirten öğretmen Yıldız Uçan; "Kütüphaneleri yaparken gelen malzemelerin taşınması ve kitapların dizilmesi için gönüllü öğretmen arkadaşlarım da yardım ediyor. Çok güzel insanlar var yeter ki ulaşmaya çalışalım. İnsanlar cebindeki harçlığını bölüp bizimle paylaşıyorlar. Bugüne kadar hiçbir kapıdan geri çevrilmedim. İlçe milli eğitim de izinler konusunda bize yardımcı oldu. Benim amacım kütüphane kültürünü artırmak. Çünkü bir kitap bir insandır" şeklinde konuştu.