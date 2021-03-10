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'de kozmetik fabrikasında çıktı

İstanbul 'de bulunan bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 01:50 Son Güncelleme: 11.3.2021 01:50 ABONE OL
Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Hadımköy'de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy'da bulanan kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın mahalline gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık kısa süreli çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Hadımköy'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı
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