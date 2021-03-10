Hakurk’ta terör örgütüne bir darbe daha

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonlar devam ederken örgüte bir darbe daha vuruldu. Komandolar tarafından teröristlerden temizlenerek güvenli bölgenin oluşturulduğu Hakurk'ta teröristlerin kullandığı sığınaklar ve mağaralar bulundu.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandoların arama-tarama yaptığı sığınaklarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi.





Komandolar tarafından imha edilen sığınakta, 1 RPG-7 roketatar, 4 AK-47 piyade tüfeği, 1 PKMS, makinalı tüfek, 1 6'lı bomba atar, 1 kilogram amonyum nitrat, 3 mayın, 2 el bombası, 1000 PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 12,7 mm doçka uçaksavar mühimmatı, 30 40 mm bomba atar mühimmatı, 40 şarjör, 2 gece görüş dürbünü, 1 termal silah dürbünü, 2 keskin nişancı dürbünü ve 4 el dürbünü ele geçirildi.