İlk koronavirüs vakasının üstünden bugün 1 yıl geçti!

Koronavirüs salgını tam 1 yıl önce bugün başladı. O günden bugüne birçok kayıp verildi ve birçok kırılma anları yaşandı. A Haber'de tüm bu mücadeleler detaylı olarak ele alındı.

İlk koronavirüs vakasının üstünden 1 yıl geçti! Bu süreçte kırılma noktaları nelerdi? Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı… | Video