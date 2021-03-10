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İlk koronavirüs vakasının üstünden bugün 1 yıl geçti!

’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart 2020 tarihinde görüldü. Aradan geçen o 1 yılda neler yaşandı? Bu süreçte kırılma noktaları nelerdi? Tüm detaylar ’de anlatıldı…

Giriş Tarihi: 10.3.2021 23:13 Son Güncelleme: 11.3.2021 01:55 ABONE OL
İlk koronavirüs vakasının üstünden bugün 1 yıl geçti!

Koronavirüs salgını tam 1 yıl önce bugün başladı. O günden bugüne birçok kayıp verildi ve birçok kırılma anları yaşandı. A Haber'de tüm bu mücadeleler detaylı olarak ele alındı.

İlk koronavirüs vakasının üstünden 1 yıl geçti! Bu süreçte kırılma noktaları nelerdi? Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı… | Video

KORONAVİRÜSÜN 1 YILLIK SÜRECİ ELE ALINDI

'Aradan geçen o 1 yılda neler yaşandı?, Bu süreçte kırılma noktaları nelerdi?, pandemi ile mücadele edilen son durum nedir?' gibi sorular cevap buldu. İşte detaylar…

İLK BİLİM KURULU 10 OCAK'TA OLUŞTURULDU

10 Ocak tarihinde Bilim Kurulu oluşturuldu.

TÜRKİYE'DE İLK CAN KAYBI 17 MART'TA YAŞANDI

11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka açıklandı. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı ise 17 Mart tarihinde yaşandı.

30 MART'TA KÜRESEL ACİL DURUM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu gizemli ve adı konulamayan virüsü 30 Mart tarihinde küresel bir acil durum ilan etmişti. O virüsün adını o tarihte ilk kez 'KOVID-19' olarak ilan ettiler.

TÜRKİYE'DE İLK TEDBİRLER 16 MART'TA GETİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez 16 Mart 2020 tarihinde koronavirüs ile mücadele tedbirleri getirildi. 22 Mart'ta 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

UZAKTAN EĞİTİM 23 MART'TA BAŞLADI

23 Mart'ta uzaktan eğitim dönemi başladı. 4 Nisan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş- çıkışlar yasaklandı. Maske zorunluluğu geldi. 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

AŞILAMADA 10 MİLYONU GEÇTİK

Türkiye'de bugüne kadar aşılama ise 10 milyonu geçti.

HARİTA 15 GÜNDE BİR GÜNCELLENECEK

Harita pazartesi günü yani 15 günde bir güncellenecek. İstanbul'da son 3 haftada 100 bini geçti. İzmir'de 45'ten 66'ya çıktı. Ankara ise sarı kategoride yer alıyordu, rakamlar arttı.

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İlk koronavirüs vakasının üstünden bugün 1 yıl geçti!
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