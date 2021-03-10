İlk koronavirüs vakasının üstünden bugün 1 yıl geçti!

Koronavirüs salgını tam 1 yıl önce bugün başladı. O günden bugüne birçok kayıp verildi ve birçok kırılma anları yaşandı. A Haber'de tüm bu mücadeleler detaylı olarak ele alındı.
İlk koronavirüs vakasının üstünden 1 yıl geçti! Bu süreçte kırılma noktaları nelerdi? Tüm detaylar A Haber'de anlatıldı… | Video
KORONAVİRÜSÜN 1 YILLIK SÜRECİ ELE ALINDI
'Aradan geçen o 1 yılda neler yaşandı?, Bu süreçte kırılma noktaları nelerdi?, pandemi ile mücadele edilen son durum nedir?' gibi sorular cevap buldu. İşte detaylar…
İLK BİLİM KURULU 10 OCAK'TA OLUŞTURULDU
10 Ocak tarihinde Bilim Kurulu oluşturuldu.
TÜRKİYE'DE İLK CAN KAYBI 17 MART'TA YAŞANDI
11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka açıklandı. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı ise 17 Mart tarihinde yaşandı.
30 MART'TA KÜRESEL ACİL DURUM İLANI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu gizemli ve adı konulamayan virüsü 30 Mart tarihinde küresel bir acil durum ilan etmişti. O virüsün adını o tarihte ilk kez 'KOVID-19' olarak ilan ettiler.
TÜRKİYE'DE İLK TEDBİRLER 16 MART'TA GETİRİLDİ
Türkiye'de ilk kez 16 Mart 2020 tarihinde koronavirüs ile mücadele tedbirleri getirildi. 22 Mart'ta 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
UZAKTAN EĞİTİM 23 MART'TA BAŞLADI
23 Mart'ta uzaktan eğitim dönemi başladı. 4 Nisan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş- çıkışlar yasaklandı. Maske zorunluluğu geldi. 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.