İmamoğlu’nun hediyelerine iade

Dünya emekçi kadınlar gününde attığı mesaj nedeniyle tepkilere neden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de kuran kursu hocalarından geldi.

HDP Eş başkanı Pervin Buldan'a yönelik kadınlar günü kutlama mesajının ardından, İBB kutuları içinde Ekrem İmamoğlu imzasıyla ilçe müftülüklerine kuran kursu hocalarına verilmek üzere başörtü gönderildi. Kuran Kursu hocalarına duyurusu yapılan başörtüleri, almak istemeyen hocalar tepki göstererek gönderilen eşarpları almadı. Bir süredir müftülüklerde bekleyen hediyelerin kimse almadığı için iade edileceği öğrenildi.