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'de son 24 saatte 5 bin 526 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 926 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 4 milyon 234 bin 924'e yükseldiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 22:41 Son Güncelleme: 10.3.2021 23:22 ABONE OL
İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 526 yeni vaka tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 926 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 234 bin 924'e çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI 124 BİN 987'YE YÜKSELDİ

Ülkede son 24 saatte 190 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 987'ye yükseldi. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 809 bin 829'a ulaştı, bunlardan 1 milyon 254 bin 353'üne ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 9 bin 435 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 1293'ü yoğun bakımda bulunuyor.

AVRUPA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

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İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 526 yeni vaka tespit edildi
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