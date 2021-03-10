Jandarma Özel Harekât Timi Suriye'ye uğurlandı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı harekâtı devam ederken, bölgeye yeni askeri birlikler sevk ediliyor. Elazığ'dan Barış pınarı harekâtı için 215 askerden oluşan tim gönderildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar JÖH Tabur Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, il ve ilçe protokol üyeleri ile JÖH timlerinin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Selam Aydın'ın duası ile devam etti. Daha sonra askerler hep bir ağızdan komando marşını okudu. Kurbanların kesildiği programda, 215 personelin yer aldığı timler aileleri ile vedalaştı. Vedalaşmalarda duygu dolu anlar yaşandı. Askerler aileleri ile vedalaşırken çocuklarını kucaklarına alıp doyasıya öptü. Bazı askerler yakınlarına sarıldı.

Törende konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Şimdi siz bu bayrağı o arkadaşlarınızdan devralacaksınız. Milletimizin, devletimizin Suriye'deki mazlumlarında iftiharı olacaksınız. Bizim milletimiz necip bir millettir. Bizim milletimiz sadece kendini düşünen, kendi geleceğine odaklanmış bir millet değildir. Dünyadaki tüm mazlum milletler, Müslümanlar, gayri Müslimler, yardımlar beklemektedirler. Bizim ceddimiz 600 yıl 4 kıtada at koştururken tüm coğrafyaya adaleti, barışı, insan haklarını sevgiyi ve saygıyı götürmüştür. Hiçbir millete zülüm etmemiştir. Sizler de atanızdan aldığını bu ruhla inşallah kardeşliğinizle, kahramanlığınızla, birlikteliğinizle, gücünüzce ve kuvvetinizle milletimizin övüncü olacaksınız. Eğer bir tehlike varsa bizim sınırlarımız misakı milli değil, Afrin'den başlar. Bir tehlike varsa bizim sınırlarımız Somali'den, Karabağ'dan başlar. Orada mazlum milletler Türkler gelmiş, Türkler gelmişse kurtulduk derler. Biz kurtuluşu götüren bir milletiz" dedi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ise timlere yönelik yaptığı konuşmada, "Sizleri bugün Suriye görev gücü kapsamında ülkemizin Güneyinde sınır ötesinde terörle mücadele etmek, o bölgedeki halkın huzur ve güveliğini sağlamak maksadıyla Suriye'ye Afrin'e göndereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam etmektedir" diye konuştu.