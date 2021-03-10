Kabine Toplantısı ne zaman - hangi gün? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Türkiye'de 1 yıldır mücadele edilen corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, en son 1 Mart 2021 tarihinde Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan ve sonucunda kovid-19'la ilgili olarak kontrollü normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı (bakanlar kurulu) kabine toplantısının ardından, yeni yapılacak bakanlar kurulu toplantısıyla yeni kararlar alınıp alınmayacağını merak edenler Kabine Toplantısı ne zaman - hangi gün? Sorularına cevap arıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, BU HAFTA VAR MI?

(Bakanlar Kurulu) Kabine toplantısı tarihi ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;