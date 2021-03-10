Kandil ve Hakurk’ta 25 PKK’lı etkisiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekâtında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Romanya ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirecek, asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" ifadesini kullandı. Bu konuda son derece azimli ve kararlı olduklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti: "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede en son Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekâtında biri sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin istihbarat kanallarından bilgi aldık.Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. Ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, 83 milyon halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız." Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın gösterdiği sıcak misafirperverliğe de teşekkür eden Akar, FETÖ ile mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. Akar, "Değerli arkadaşım Bakan Ciuca'ya Romanya'da bulunan FETÖ üyeleri ile ilgili taleplerimizi ifade ettik. Kendisi de bu konuda ilgili bakanlık ve kişilerle görüşme yapacağını ve konuyu takip edeceğini belirtti" bilgisini verdi.