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Köken “Eyüpsultan’ın dört bölgesine 4 kütüphane yapacağız”

’un önemli ilçelerinden Eyüpsultan’ın dört bölgesine dört kütüphane yapma söze verildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki kütüphane açığını giderip vatandaşı bilgi ile buluşturacaklarını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 09:45 ABONE OL
Köken “Eyüpsultan’ın dört bölgesine 4 kütüphane yapacağız”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, her ay Eyüpsultan Belediyesi Facebook hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Deniz Köken bir vatandaşın "Yeşilpınar ve Karadolap civarında ciddi kütüphane açığı var. Bununla ilgili bir çalışma var mı?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Eyüp merkezdeki kütüphaneyi bir ay içinde açıyoruz. Dört bölgeye birer tane büyük kütüphane yapacağız zaten. Bu mahallelerimizin bulunduğu Veysel Karani Bölgesi'de üçüncü bölgemiz. Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin tamamında da küçükte olsa bir kütüphane olacak. Karadolap Kültür Evi'ni ve İsfanbul'un öbür tarafındaki yere de Yeşilpınar Kültür Evi'ni yapıyoruz. İkisinin de bir bölümünde kütüphane muhakkak olacak"

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Köken “Eyüpsultan’ın dört bölgesine 4 kütüphane yapacağız”
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