Millet Bahçesi Derince’ye değer katacak

Kocaeli Derince Belediyesi, ilçeye artı değer katan projelerine devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün özel önem verdiği Derince Millet Bahçesi İsmetpaşa Stadı'nın yıkılmasının ardından boşalan 72 bin m2'lik alana inşa ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un iştirakleriyle aralık ayında ilk fidanların toprakla buluştuğu Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aygün, projenin Derince'ye artı değer katacağını ifade etti.

72 BİN METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLİYOR

Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Aygün, yaptığı açıklamada "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde Derince Millet Bahçesi projemizde çalışmalarımız sürüyor. Yaptığımız düzenlemelerle birlikte İsmetpaşa Stadı'ndan boşalan 72 bin metrekarelik alanı yeni bir yaşam merkezi olarak halkımızın kullanımına sunacağız. Derince'mize hayırlı olsun" dedi. Derince'de her yaştan kesime hitap edecek ve ilçeye yeni bir soluk getirecek olan Millet Bahçesi bünyesinde Millet Kıraathanesi, biyolojik gölet, koşu yolu, bisiklet yolu, etkinlik alanları, spor alanları, çiçek bahçeleri, şifalı bitkiler bahçesi, koku bahçesi, yürüyüş parkuru, görsel amaçlı havuzlar, fitness alanları, kaydıraklı aktivite alanları ve çocuk oyun alanları yer alacak.