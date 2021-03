Milletin iktidarı o gün başladı

Mart... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçildiği tarihi Siirt seçiminin 18'inci yıldönümü ve siyasetin miladı... Siirt meydanında okuduğu şiir nedeniyle vesayetçiler tarafından cezaevine gönderilen ve siyasi yasak konulan Erdoğan, yine Siirt'ten önüne konulan tüm engelleri kaldırıp siyasetin ve milletin kalbine yürüdü. "Muhtar bile olamaz" denilirken başbakan oldu. Her seçim oylarını biraz daha artırdı. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu, 18 yıllık başarılarla dolu bir iktidar dönemine imza attı.Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde baskı ve kısıtlamalara karşın İstanbul'un susuzluk başta olmak üzere önemli sorunlarını tek tek çözmeye başladı ve siyasetin yükselen yıldızı haline geldi.Erdoğan'ın artan popülerliği vesayet odaklarını harekete geçirdi. Koydukları engellerin hiçbir işe yaramadığını gören o dönemin "muktedirleri" çareyi Erdoğan'ı cezaevine koymak ve siyasi yasak getirmekte buldu. Erdoğan'ın, 12 Aralık 1997 Siirt mitinginde okuduğu şiiri gerekçe oldu ve hakkında dava açıldı. Erdoğan, 26 Mart- 24 Temmuz 1999 tarihleri arasında 4 ay Pınarhisar Cezaevi'nde kaldı. Ancak önünü kesmek için konulan her engel O'nu halk nezdinde daha itibarlı hale getiriyordu.Siyasete yeni bir soluk getirmek isteyenler Erdoğan önderliğinde AK Parti'yi kurdu. AK Parti, kurulmasından bir yıl sonra girdiği ilk seçimde tüm dengeleri değiştirip ezici bir çoğunlukla Meclis'e girdi. Ancak AK Parti'nin yüzde 34 oy aldığı 3 Kasım 2002 seçimlerine Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için giremedi ve milletvekili seçilemedi. Bu başarı vesayetçilerin bile pes etmesine neden oldu. "Muhtar bile olamaz" denilen Erdoğan'ın siyasi olarak önünü açacak, milletvekili seçilmesini sağlayacak yasa değişiklikleri hızla yapıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer düzenlemeleri veto etse de Meclis'e aynen kabul edilince yapılacak bir şey kalmamıştı. 3 Kasım seçimlerinde Siirt'in Pervari İlçesi Doğanköy'de üç sandık kurulunun oluşumu ile ilgili sorun yaşandığı, bir sandığın da kırıldığı görüldü.AK Parti, Siirt genelinde seçimin iptali için YSK'ya başvurdu. YSK seçimi yenileme kararı verdi. AK Partili Mervan Gül, Erdoğan'ın aday olabilmesi için istifa etti. 9 Mart 2003'te yapılan seçimde AK Parti yüzde 84.8 oy alırken, Erdoğan da milletvekili seçilip TBMM'ye girdi. Erdoğan, 59'uncu Hükümeti kurarak 18 yıllık kesintisiz başarılı iktidar dönemini de başlatmış oldu. Erdoğan'ın o günden bu yana vesayetçilere karşı verdiği savaş hep devam etti.Erdoğan, Başbakanlıkta ilk gününde yaptığı konuşmaya "Hızlı, kararlı ve emin olmak mecburiyetinde olduğumuz başbakanlığımızın bu ilk gününde bütün vatandaşlarımıza açık beyanımdır" diye başladı. Erdoğan o konuşmanın devamında ekonomiden insan haklarına kadar birçok konudaki vizyonu ortaya koydu. Aslında 18 yılda Türkiye'yi getireceği noktayı daha o günden anlatmış oldu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: İtibarlı bir ülkenin vatandaşı olmak istiyorsunuz. Hastane ve banka kuyruklarında perişan olan yaşlılar olmasını istemiyorsunuz. Ülkemizin kaynakları heba edilmesin istiyorsunuz. Bunları yerine getirmek, size layık olmak borcumuzdur.Parti neredeyse Anayasa değiştirecek bir çoğunlukla Meclis'e girmişti ama lider milletin Meclis'inde yoktu... Millet sandıkta tüm engelleri aştı, kendi iradesi ile her engeli bertaraf etti. Siyasi taşlar yerine oturdu.9 Mart 2003, Türkiye'nin kaderini değiştiren sürecin başlangıcı olmuştur. Milletimiz lideriyle birlikte, kendisine dayatılan senaryoları yırtıp atarak tarih sahnesinde güçlü bir şekilde "Ben de varım" diyen Türkiye'nin hikâyesini yazmıştır.