Sancaktepe’de bulunan patlayıcılardan parmak izleri çıkmıştı! Eş zamanlı baskınla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde 'Gençlik Yapılanması'na operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen altı şüpheli, İstanbul'un dokuz farklı ilçesindeki 10 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Patlayıcılardan parmak izleri çıkmıştı. Eş zamanlı baskınla yakalandılar | Video

Şüphelilerden bazılarının geçmişte İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'nde "Buluntu" olarak ele geçirilen patlayıcı malzemeler üzerinde parmak izlerinin çıktığı belirtildi. Operasyonda ayrıca "Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık" suçundan ötürü aranan bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.