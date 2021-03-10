Selahattin Demirtaş da Tweet polemiğine girdi! İYİ Parti'ye zehir zemberek sözler: Haddiniz de değil, gücünüz de yetmez

İYİ PARTİ KANADINDAN TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'nun paylaşımına İYİ Parti yöneticilerinden art arda tepkiler geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." diyerek tepki gösterdi. Çok sayıda İYİ Partili de duruma benzer açıklamalar ile tepki gösterdi.

AKŞENER: SAYGI DUYUYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, "Türkiye'de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerek iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" sözleri ile net bir yanıt vermekten kaçındı.