Selahattin Demirtaş da Tweet polemiğine girdi! İYİ Parti'ye zehir zemberek sözler: Haddiniz de değil, gücünüz de yetmez

Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı sonrası Millet İttifakı'nın resmi ortağı İYİ Parti ile kapalı kapılar ardındaki ortağı HDP birbirine girdi. İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i aynı mesajda anmasına İYİ Parti kanadından çok sert açıklamalar ile tepki gelirken, son olarak tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş topa girdi. Demirtaş, İYİ Partilileri 'faşizanlık' ile suçladı. İYİ Parti kanadının cevabı merak ediliyor.
TWEET POLEMİĞİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aynı cümlede andı.
İmamoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.
Ne olduysa işte bu paylaşımdan sonra oldu.
İYİ PARTİ KANADINDAN TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun paylaşımına İYİ Parti yöneticilerinden art arda tepkiler geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." diyerek tepki gösterdi. Çok sayıda İYİ Partili de duruma benzer açıklamalar ile tepki gösterdi.
AKŞENER: SAYGI DUYUYORUM
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise, "Türkiye'de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerek iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" sözleri ile net bir yanıt vermekten kaçındı.
POLEMİĞE DEMİRTAŞ DA KATILDI
Terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Tweet polemiğine katıldı. Demirtaş, İYİ Parti'ye yönelik çok sert ifadeler kullandı.
"GÜCÜNÜZ YETMEZ"
Demirtaş, "Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez." dedi.
İYİ PARTİ'DEN NE YANIT GELECEK?
Selahattin Demirtaş'ın bir anda topa girmesi ve ağır sözler kullanması ile gözler İYİ Parti kanadına çevrildi. Daha önce Meral Akşener'e, kahvaltıya gitmek istediğini ifade eden Demirtaş'ın bu çıkışı sonrası, kapısının açık olduğunu söyleyen Akşener'in nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.