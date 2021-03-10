Son dakika: 10 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs verilerinde son durum

Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 8 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 10 Mart koronavirüs verilerinde son durum...

10 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 801 oldu. Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.