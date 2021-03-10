Son dakika: 81 ilde eş zamanlı dev operasyon! Bin 373 kişi yakalandı...

Ülke genelinde 11 bin 248 karma ekip, 288 dedektör köpek ve 45 bin 894 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 1.373 aranan şahıs yakalandı, 126 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 olmak üzere toplam 1.410 şahsa idari, 827 şahsa adli olmak üzere toplam 2 bin 237 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.