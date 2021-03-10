Son dakika: Ankara Gar davası gerginlik nedeniyle ertelendi

Ankara Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilişkin Erman Ekici'nin yargılamasına devam edildi. Mahkemede 2017'de Suriye'de öldürüldüğü iddia edilen Muhammet Zana Alkan'ın eşi Büşra Şahin tanık olarak dinledi.

Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya tutuklu sanık Erman Ekici, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık olarak dinlenen Büşra Şahin, "Beni Suriye'ye ilk eşim Mustafa Deniz Şahin götürdü. 2015 yılında eşim ölünce beni Alkan ile evlendirdiler. Sonra o da öldü. 2019 yılının Şubat ayında Türkiye'ye geldim. Suriye'de evden çıkmıyordum, ablamın çocuklarına bakıyordum. Ablamın eşi Emrah Şimşek de Suriye'de vefat etti" diye konuştu. Erman Ekici'yi tanımadığını ifade eden Şahin, Suriye'ye Gaziantep'ten gittiğini dönerken de Şırnak'tan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

DURUŞMA GERGİNLİK NEDENİYLE ERTELENDİ



Tanık Şahin, eşi Alkan'ın öldüğünü nasıl öğrendiği yönündeki soruya, "PKK'dan birisi resmini çekmiş, Twitter'a atmış. Orada gördüm" diye cevap verdi. Tanık, gösterilen fotoğrafların tamamı için 'tanımıyorum' yanıtını vermesi üzerine, salondan, tanığa yönelik sözler sarf edildi. Mahkeme Başkanı, salondan 'adalet istiyoruz' diye bağıran bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Ancak salondan tepki seslerinin yükselmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından salona giren heyet, bağıran kişinin salondan çıkarılmadığını öğrenince duruşmayı erteledi.