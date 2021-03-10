Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100.Yılında İstiklal Marşı sergisine katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalar yapıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır.

Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

12 Mart'ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir.

İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.

Merhum Akif gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ediyorum. Bu akşam idrak edeceğimiz Kandilimizi de tebrik ediyorum.