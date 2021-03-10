Son dakika: Doğan Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili takipsizlik kararı

Son dakika haberleri... Akatlar Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan otopsi raporunda Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeninin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğunun belirlenmesi ve evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelenerek şüpheli bir duruma rastlanmaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtilmişti.
Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir ize rastlanmıştı.