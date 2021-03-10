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Son dakika: Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı

PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 20:38 Son Güncelleme: 10.3.2021 20:58 ABONE OL
Son dakika: Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum'u görevinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

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Son dakika: Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı
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