SON DAKİKA | Koronavirüste sıcak gelişme: Yeni risk grubu keşfedildi!

İSTANBUL'DA AŞILAMA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Son dakika bilgisine göre, dün saat 12.30 itibarıyla 7 milyon 579 bin 970'i ilk doz, 2 milyon 451 bin 921'i ise ikinci doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 10 milyon 31 bin 891'e ulaştı. İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısı 1 milyon 592 bin 157, Ankara'da 823 bin 936, İzmir'de ise 670 bin 550 olarak kayıtlara geçti.