Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada vaka artışı, mutasyon ve aşılama var...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam video konferans ile toplanacak. Kritik toplantı saat 17.00'de başlayacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantı sonrası yazılı bir metin ile ele alınan konular ve yeni tavsiyeler ile ilgili bilgilendirmede bulunulacak.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü kritik toplantıda artışa geçen vakalar, mutasyon ve aşılamadaki son durumu masaya yatıracak. Bilim Kurulu üyeleri yeni tavsiyelerini Bakan Koca'ya iletecek. Dünyadaki gelişmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

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