Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! İşte masadaki 3 kritik konu

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha salgın gündemiyle toplandı.

MASADA 3 KRİTİK KONU VAR

Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen kritik toplantıda, vaka artışının nedenleri ve alınması gereken yeni önlemler masaya yatırılacak. Yerinde karar dönemi kapsamında, düşük ve orta riskli illerde esnetilen önlemlerin salgının seyri üzerindeki ilk etkileri de konuşulacak konular arasında.

AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK

Son olarak yoğunluk haritası açıklandı. Birçok ilde vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu veriler ışığında risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme kararlarını açıklamıştı. Türkiye genelinde iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırıldı.