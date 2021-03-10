Son dakika: Nükleer enerjide tarihi adım! Başkan Erdoğan ve Putin'den flaş mesajlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantı ile katıldığı törenle Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 3'üncü Reaktörün Temel Atma Töreni gerçekleşti. Törende konuşan Putin, Başkan Erdoğan'ın 2023 hedefini projenin başında kendilerine bildirdiğinin altını çizdi, Türk-Rus iş birliği ile çalışmanın hiçbir aksama olmadan sürdüğünü belirtti. Putin, Türkiye'nin temiz enerjiyi kullanmaya başlayacağını da vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Türkiye'nin enerji sepetine nükleeri de ekleyeceğini söyledi. Erdoğan, en yoğun dönemde 16 bin personelin çalışacağını, işletme kısmında ise 4 bin personele istihdam sağlanacağını vurguladı. Erdoğan, nükleer alanda da devler ligine giren bir Türkiye olacağını aktardı.