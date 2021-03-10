SON DAKİKA! Türk siyasi tarihinde bir ilk! MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı ile ilgili sıcak gelişme...

AK Partili kaynakların aktardığı bilgiye göre; Erdoğan, kurultaya katılmayı kabul etti. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin ortağı olan MHP'nin 13.Olağan Büyük Kurultayına katılacak.

Erdoğan, MHP kurultayına katılırsa Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Genel Başkan düzeyinde katılım ile Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yapılacak.