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! Türk siyasi tarihinde bir ilk! MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı ile ilgili sıcak gelişme...

haberine göre; MHP Genel Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına davet etti. AK Partili kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın kurultaya katılacağını bildirdi. Erdoğan'ın katılımı gerçekleşirse Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak.

Giriş Tarihi: 10.3.2021 15:26 Son Güncelleme: 10.3.2021 15:47 ABONE OL
SON DAKİKA! Türk siyasi tarihinde bir ilk! MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı ile ilgili sıcak gelişme...

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart tarihinde gerçekleşecek MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a davette bulundu.

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AK Partili kaynakların aktardığı bilgiye göre; Erdoğan, kurultaya katılmayı kabul etti. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin ortağı olan MHP'nin 13.Olağan Büyük Kurultayına katılacak.

Erdoğan, MHP kurultayına katılırsa Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak. Genel Başkan düzeyinde katılım ile Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine vurgu yapılacak.

AK PARTİ HEYETİ KATILABİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu MYK'da gündeme getirdiği, geniş bir heyetle katılma fikrini sunduğu belirtiliyor. MHP yaklaşık 1 hafta sornra gerçekleşecek kurultay için hazırlıkları son hız sürdürürken, koronavirüs önlemleri nedeniyle dışarıdan katılıma izin verilmeyecek.

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SON DAKİKA! Türk siyasi tarihinde bir ilk! MHP 13.Olağan Büyük Kurultayı ile ilgili sıcak gelişme...
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