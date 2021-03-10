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komisyonu, kadına şiddeti araştıracak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 10.3.2021 ABONE OL
TBMM komisyonu, kadına şiddeti araştıracak
TBMM Genel Kurulu'nda, 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak. Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek. ANKARA
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TBMM komisyonu, kadına şiddeti araştıracak
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