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Valisi AVM’leri denetledi

’da Turuncu rengin maviye dönüşmesi için covidle mücadele kapsamında denetimler sürürken İstanbul Valisi , insanların yoğun şekilde kalabalık oluşturduğu AVM’leri denetleyip kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 09:13 ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya AVM’leri denetledi

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dinamik denetimler devam ederken İstanbul valisi Ali Yerlikaya, Sultanahmet'teki ilk denetimden sonra Beşiktaş'taki lüks bir AVM'de denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş kaymakamı Önder Bakan'la birlikte AVM'yi denetleyen Yerlikaya İstanbul'un maviye dönüşmesi için büyük gayret sarf edildiğini belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, Dinamik denetim modeli kapsamında AVM'leri de denetliyoruz. Sadece "alışverişi" değil "insan sağlığını" merkeze alan bir anlayışla AVM'lerin kurallara uyması hayati önem taşıyor. Hedefimiz mavi katagori bunun için tüm İstanbubbular olarak gayret göstermemiz maske mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekir. Çünkü başka İstanbul yok. Bu kıymetli şehri maviye dönüştürelim sağlıklı yaşayalım" dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya AVM’leri denetledi
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