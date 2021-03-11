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açıklandı mı? ile ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren salgına ilişkin corona virüsü son dakika vaka sayısı - vefat sayısı detayları resmi sitesi ile Bakan Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusu aracılığıyla son veriler araştırılıyor. 11 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü vaka sayısı verileri ile son dakika korona son durum bilgileri…

Giriş Tarihi: 11.3.2021 18:54 Son Güncelleme: 11.3.2021 18:56 ABONE OL
11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı ile 11 Mart korona tablosu ve bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

Dünya çapında salgın oluşturan kovid-19'a ilişkin yerli ve yabancı ajanslardan "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler geliyor. 2020 Mart ayında ilk vakası ülkemizde tespit edilen pandemiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden günlük son durum tablosu detayları paylaşılmaya devam edilirken, kamuoyunun merak ettiği son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri, "11 Mart koronavirüs tablosu" formatlı olarak duyuruluyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor.

SON DAKİKA! 11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden paylaşılan 11 Mart korona tablosu ve Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785

6 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 770
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 291

5 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 302
  • HASTA SAYISI: 698
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 711

4 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 322
  • HASTA SAYISI: 685
  • VEFAT SAYISI: 68
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 873
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11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı ile 11 Mart korona tablosu ve bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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