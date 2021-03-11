Afganistanlı Serwari Türkiye'de can kurtarıyor

Afganistan'dan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Zabihullah Serwari (21) arama kurtarma eğitimleri aldı ve doğal afetlerde can kurtarıyor. Sakarya Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren Serwari, İzmir depreminde enkaz altından canlı kurtaran ekipler içinde yer aldı. Afetlere giderken ilk başlarda korku yaşadığını belirten Serwari, yardıma muhtaç kişileri kurtardıkça "Korkum sevince döndü" dedi.

İZMİR DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN KURTARDI



Afganistan'dan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Serwari, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde öğrenim görüyor. Küçük yaşlardan beri insanlara yardım etmeyi sevdiğini belirten Serwari, Afganistan'da bu imkanlar olmadığı için ailem izin vermiyordu. 9 kardeşi bulunan Serwari'nin hayali Türkiye'ye gelince gerçek oldu. Doğal afetlerde arama kurtarma eğitimi almak için Sakarya'da İHH'ya başvuran Serwari, 6 aylık eğitimin ardından İzmir depremine yardım faaliyetlerine katıldı. Serwari, yaşadıklarını şöyle anlattı:





* İzmir'de deprem olunca oraya yardım etmeye gittik. İzmir'de 70 yaşındaki Ahmet amcayı canlı olarak kurtaran ekibin içinde yer aldım. Orada birçok kişiye yardımcı oldum. Bu benim için büyük mutluluktu. Şu anda da eğitimlere devam ediyoruz.

* Enkaz altından kurtarma, arama kurtarma, ilkyardım eğitimleri ve iş sağlığı güvenlik eğitimleri aldık. 10 kardeşiz. Ailem Afganistan'da. Okulu tamamladıktan sonra burada eğitimimi daha üst seviyelere taşıyarak iş tecrübesi kazanmak istiyorum. Türkiye'de aldığım ilk yardım ve kurtarma eğitimlerini, birikimimi Afganistan'daki gençlere kazandırarak orada da faydalı olmak istiyorum.