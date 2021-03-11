AnadoluJet, İran’ın Urumiye kentini uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. AnadoluJet 11 Mart itibariyle İran'ın Urumiye kentini uçuş ağına ekleyerek uçtuğu uluslararası nokta sayısını 20'ye çıkardı.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek Urumiye uçuşları ile İran'dan seyahat edecek AnadoluJet yolcuları Anadolu'nun dört bir yanına ve yurt dışında birçok noktaya aktarmalı uçuşlarla seyahat etme imkânı da bulabilecekler



11 Mart 2021 tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Urumiye arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 2 günü yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 12.55'te, Urumiye Uluslararası Havalimanı'ndan ise saat 17.35'te yapılacak



Günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Urumiye şehri, kültürel mirasıyla ön plana çıkıyor. Yılın belli dönemlerinde renginin pembeye dönmesiyle ünlenen Urumiye Gölü, eşsiz görüntüsüyle gezginlerin ilgisini çekiyor.



Yolcularının ve uçuş ekibinin sağlıklı ve güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için hijyen önlemlerini yüksek standartlarda, düzenli olarak uygulayan AnadoluJet'in yolcuları 31 Mart tarihine kadar satın alacaklar biletlerde cezasız değişiklik hakkına da sahipler.