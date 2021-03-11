Bergama’da 360 dekar alan kura ile dağıtıldı

Bayındır'da dağlık alanda bulunan Lütuflar, Kızılkeçili, Çamlıbel, Söğütören ve Sarıyurt Mahallelerinde orman vasfını yitirmiş araziler tekrar değerleniyor.

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile hem araziler değerlenecek hem de bu mahallelerde yaşayan vatandaşlara destek olunacak.

Projede ilk olarak Lütuflar mahallesindeki yaklaşık 35 hektar alan mahallelilere kura ile dağıtılmış ve bu alanlara dikilmesi için dağıtılan incir fidanları üreticiler tarafından toprakla buluşturulmuştu. Proje kapsamında Lütuflar Mahallesi'nden sonra Kızılkeçili Mahallesi'nde de 360 dekar alan üreticilere kura ile dağıtıldı. Kura çekimi sonrası görüşlerini aldığımız Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen şunları söyledi: "Planladığımız gibi Kızılkeçili Mahallemizde orman vasfını yitiren araziler de Bakanlığımız ve Orman İşletme Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız çalışma ve projede 360 dekar alanı 101 hemşerimize kura ile dağıttık. Bu alanlara dikilmesi için de kişi başı 70 incir fidanı verdik. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah."