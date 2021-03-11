Beylikdüzü'nde korkunç olay! 16'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde 16 katlı apartmanın son katından düşen 11 yaşındaki Ömer Güzel, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Ömer Güzel, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 16 katlı binanın en üst katındaki pencereden düştü.