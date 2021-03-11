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'nde korkunç olay! 16'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

'nde öğlen saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 16 katlı binanın en üst katındaki pencereden düşen Ömer Güzel (11), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 00:53 Son Güncelleme: 12.3.2021 00:53 ABONE OL
Beylikdüzü'nde korkunç olay! 16'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde 16 katlı apartmanın son katından düşen 11 yaşındaki Ömer Güzel, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Ömer Güzel, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 16 katlı binanın en üst katındaki pencereden düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Güzel, hastaneye kaldırıldı. Güzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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Beylikdüzü'nde korkunç olay! 16'ncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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