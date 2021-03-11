Çanakkale’ye gidecek Türk Bayrağı Zonguldak’ta

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının organizasyonu ile "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında 1 Mart 2021 tarihinde Artvin'den yola çıkan ve 15 ili dolaşan şanlı Türk Bayrağı valilik makamı girişinde Karabük İlinden gelen ekip tarafından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a teslim edildi. Şanlı Türk Bayrağı 17 Mart 2021 tarihinde Zonguldak'tan yola çıkarak 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale Şehitliğine teslim edilecek.

KÖKTÜRK: "BAYRAĞIMIZ ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNE TESLİM EDİLECEK"

Törende 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' projesi hakkında bilgi veren Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk: "18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü ve şehitler günü münasebetiyle gençlerimizle var olan ancak her daim işlenmesi gereken milli hasretleri, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla 'Çanakkale Geçilmez' dedirten yurdun her köşesinden gelen askerlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi temsilen 81 ilimizden 81 bayrağımızı gençlerimiz aracılığıyla Çanakkale Şehitliğimize getirilmesini kapsayan, bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliği kapsamında burada toplanmış bulunmaktayız. Karadeniz Bölgesinde 1 Mart 2021 tarihinde Artvin ilimizden yola çıkarak 15 ilimizi dolaşan şanlı bayrağımız burada gerçekleştirilen törenle Karabük ilimizden teslim alınarak valiliğimiz tarafından 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale Şehitliğine teslim edilecektir" dedi.

Köktürk, konuşmasının ardından şanlı bayrağımızı teslim etmek üzere Karabük ilini temsilen Narkadın Özdemir isimli genci, bayrağımızı teslim almak üzere de ilimizi temsilen Deniz Arda Kaya isimli genci bayrak teslim yerine davet etti.

Narkadın Özdemir şanlı Türk Bayrağımızı katılımcıların huzurunda Deniz Arda Kaya'ya üç defa öpüp alnına koyarak teslim etti. Deniz Arda Kaya'da Türk Bayrağımızı üç defa öpüp alnına koyarak teslim alırken, Vali Mustafa Tutulmaz'da Türk bayrağını öptü.

TUTULMAZ: "TÜRK BAYRAĞI İLELEBET DALGALANACAK"

Törenin ardından konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

"Türk tarihi büyük kahramanlıklara sahne olmuştur. Çanakkale Savaşı da bunlardan birisidir. Çanakkale Savaşı yeniden var olmanın ülkemiz ve milletimiz adına önemli aşamalarından birisidir. Bakanlığımızın 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' projesi kapsamında bugün Karabük'ten gelen bayrağımızı teslim aldık. Bayrağımız 1 Mart'ta Artvin'den yola çıkmıştı dün Karadeniz illerini geçerek bugün Karadeniz'i temsilen bizim ilimize teslim edildi. Bizde şanlı Türk Bayrağımızı 18 Mart 2021 şehitler gününde Çanakkale Şehitliğimize emanet edeceğiz. Türk Bayrağımızı Çanakkale'ye getirecek olan Narkadın Özdemir ve Deniz Arda Kaya kardeşlerimizi bu şerefli görevlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemiz her geçen gün daha da gelişecek. Birliğimizi daha da artıracağız. Türk Bayrağımızı da inşallah ilelebet dalgalandıracağız."

Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Türk Bayrağımızı Çanakkale'ye getirecek olan Narkadın Özdemir ve Deniz Arda Kaya katıldı.