Dijital faşizmin son örneği Twitter, Boğaziçi’nin hesabını kapattı

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi hesabını askıya aldı. @bounrektorluk adındaki hesaba girildiğinde "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor. Üniversiteden yapılan açıklamada "Hesabımız henüz belirlenemeyen bir sebeple askıya alınmıştır" denildi. Yaşanan gelişme tepkilere neden oldu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aylar öncesinden uyarısını yaptığı "Dijital faşizm" konusunu akıllara getirdi. Erdoğan, "Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" demişti. Twitter'ın üniversitedeki protestoları provoke eden hesaplara kayıtsızlığı ise "Çifte standart" olarak değerlendirildi.