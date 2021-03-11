Fatih Belediyesi zabıtalarından fahiş fiyat denetimi

Fatih Belediyesi Zabıtaları fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Fatih Belediyesi'nin sosyal medya hesabından fahiş fiyatlarla ilgili şikâyetlerin iş yeri adresi ve detaylarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği bilgisi yer verildi.

Fatih Belediyesi sosyal medya hesabından "Zabıta ekiplerimiz haksız fiyat artışlarının önüne geçebilmek için denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat şikayetlerinizi; ilgili iş yeri adresi ve detaylarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına müracaat edebilirsiniz. ALO 175 Tüketici Danışma Hattı - HFA-Bildirim UygulamasI" ifadeleri kullanıldı.