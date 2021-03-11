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Belediyesi zabıtalarından fahiş fiyat denetimi

Belediyesi Zabıtaları fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Fatih Belediyesi, fahiş fiyat şikayetleri ile ilgili iş yeri adresi ve detaylarıyla birlikte ’na müracaat edilmesi gerektiği uyarısında da bulundu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:56 ABONE OL
Fatih Belediyesi zabıtalarından fahiş fiyat denetimi

Fatih Belediyesi Zabıtaları fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Fatih Belediyesi'nin sosyal medya hesabından fahiş fiyatlarla ilgili şikâyetlerin iş yeri adresi ve detaylarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği bilgisi yer verildi.

Fatih Belediyesi sosyal medya hesabından "Zabıta ekiplerimiz haksız fiyat artışlarının önüne geçebilmek için denetimlerine devam ediyor. Fahiş fiyat şikayetlerinizi; ilgili iş yeri adresi ve detaylarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına müracaat edebilirsiniz. ALO 175 Tüketici Danışma Hattı - HFA-Bildirim UygulamasI" ifadeleri kullanıldı.

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Fatih Belediyesi zabıtalarından fahiş fiyat denetimi
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